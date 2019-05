Esporte Conmebol troca Lima por Assunção como sede da final da Copa Sul-Americana Data do duelo segue mantido: 9 de novembro. A decisão pela mudança foi tomada depois de uma análise tendo em conta questões de organização que facilitarão o sucesso da final em partida única

A Conmebol anunciou nesta quinta-feira (9), por decisão de seu Conselho, que a final única da edição de 2019 da Copa Sul-Americana teve o seu local alterado. Inicialmente marcada para o estádio Nacional de Lima, capital do Peru, o duelo decisivo da competição será realizado agora no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, no dia 9 de novembro. De acor...