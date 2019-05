Esporte Conmebol revela tabela das oitavas da Libertadores; Cruzeiro é o primeiro a jogar De acordo com a entidade, River Plate e Cruzeiro abrirão as oitavas de final da Libertadores no dia 23 de julho, uma terça-feira, às 19h15 (de Brasília), no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires

Um dia depois da realização do sorteio dos confrontos das oitavas de final e do resto do chaveamento da Copa Libertadores, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) revelou nesta terça-feira a tabela da competição, que será retomada na segunda metade de julho, pouco depois da realização da Copa América no Brasil. O Cruzeiro será o primeiro time brasileiro a e...