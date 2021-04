Esporte Conmebol receberá 50 mil doses da Coronavac e quer imunizar jogadores Segundo confederação, ideia é priorizar "torneios de primeira categoria, masculinos e femininos". Atlético-GO disputa competição da entidade este ano e não foi comunicado sobre qualquer plano de imunização

A Conmebol, entidade máxima do futebol sul-americano, anunciou nesta terça-feira (13) que receberá uma doação de 50 mil doses da vacina contra Covid-19 feita pela farmacêutica chinesa Sinovac, a produtora da Coronavac. Segundo a confederação, "a imunização focará as equipes principais do futebol profissional sul-americano dos torneios de primeira categoria, mascul...