Esporte Conmebol diz que ausência de Neymar não prejudica o marketing da Copa América O atacante do Paris Saint-Germain sofreu uma lesão no tornozelo direito na semana passada e foi cortado da lista de convocados da seleção brasileira

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, lamentou nesta quinta-feira (13) a ausência de Neymar da Copa América, mas afirmou que o fato de o brasileiro ficar de fora da competição não é prejudicial para a entidade do ponto de visto comercial. O atacante do Paris Saint-Germain sofreu uma lesão no tornozelo direito na semana passada e foi cortado da lista de convocados. ...