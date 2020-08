Esporte Conmebol divulga tabela da retomada da fase de grupos da Libertadores Competição será reiniciada no dia 15 de setembro. Faltam quatro rodadas para a conclusão da fase de grupos do torneio

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira (26) a tabela da retomada da Copa Libertadores. Faltam quatro rodadas para o término da fase de grupos, e todos as partidas dessa etapa já têm data e local definidos, sem presença de público prevista. Paralisada pela pandemia do novo coronavírus, a competição será reiniciada no dia 15 de setembro, uma terça-feira, com quatro...