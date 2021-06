Esporte CONMEBOL divulga protocolo de 'bolha sanitária' para Copa América O objetivo da entidade é garantir o máximo de segurança para evitar o contágio pela Covid-19 durante a realização do torneio

A CONMEBOL divulgou, nesta terça-feira (8) como funcionará a "bolha sanitária" proposta para a realização da Copa América de 2021 no Brasil, que deverá ter início no próximo domingo (13). O objetivo da entidade é garantir o máximo de segurança para evitar o contágio pela Covid-19 durante a realização do torneio. O intuito é a permissão de entrada ao Brasil...