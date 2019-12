Esporte Conmebol divulga potes para o sorteio da Libertadores nesta terça-feira Pelas regras do chaveamento, haverá chance de clássico Gre-Nal na fase de grupos, caso o Inter passe da fase preliminar

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira os ocupantes de cada pote para o sorteio da Copa Libertadores de 2020, que acontece nesta terça, no centro de convenções da entidade em Luque, no Paraguai. Flamengo, atual campeão, Grêmio e Palmeiras ocupam o pote 1 e serão os únicos brasileiros cabeças de chave da competição. Santos e São Paulo estão no pote 2 para o sort...