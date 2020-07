Esporte Conmebol divulga nova tabela da Libertadores; veja jogos de brasileiros Até a parada por causa da pandemia, em março, apenas as duas primeiras rodadas da fase de grupos haviam sido disputadas

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (20) a nova tabela com os jogos da primeira fase da Copa Libertadores após a paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus. A competição continental voltará em 15 de setembro com dois times brasileiros em campo: o Santos vai enfrentar o Olimpia (PAR), na Vila Belmiro, enquanto Athlético-PR terá pela frente o Jorge Wilstermann (...