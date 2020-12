Esporte Conmebol divulga datas e horários das semifinais da Libertadores River e Palmeiras se enfrentam nos dias 5 e 12 de janeiro, Santos e Boca Juniors ou Racing duelam nos dias 6 e 13 do próximo mês

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (18) as datas e horários das semifinais da Copa Libertadores 2020. River Plate e Palmeiras se enfrentam no dia 5 de janeiro, às 21h30 (de Brasília), e 12 de janeiro, no mesmo horário, ambos com transmissão no SBT. Já o Santos, que aguarda o vencedor de Boca Juniors x Racing, joga a primeira na Argentina, dia 6, às 19h15 (de Brasília) e...