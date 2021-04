Esporte Conmebol divulga datas e horários da fase de grupos da Libertadores Atual campeão, Palmeiras estreia dia 21 em Lima contra o Universitario, do Peru

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta segunda-feira (12) a tabela detalhada dos jogos da fase de grupos da Copa Libertadores, com as datas, horários e sedes das partidas. A fase de grupos da Libertadores terá início no dia 20 de abril, quando o Internacional mede forças com o Always Ready (Bolívia), a partir das 19h15 (horár...