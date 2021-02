Esporte Conmebol divulga datas da Libertadores 2021; final será em 20 de novembro Ainda não foi definido o palco da final única da Libertadores de 2021

A Conmebol divulgou detalhes sobre a próxima edição da Libertadores da América. O torneio começará na semana do dia 24 de fevereiro com suas fases preliminares. Os duelos da chave de grupo começarão no dia 4 de abril e a grande final está marcada para o dia 20 de novembro, sem local definido. De acordo com a entidade, após a definição dos grupos, haverá um sortei...