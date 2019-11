Esporte Conmebol discutirá com River e Flamengo final da Libertadores em Santiago O principal tema da conversa será a crise social e política por qual passa o Chile

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira que vai promover uma reunião entre os presidentes do Flamengo e do River Plate nesta terça para discutir os preparativos para a grande final da Copa Libertadores, marcada para o dia 23 deste mês, em Santiago, no Chile. O principal tema da conversa será a crise social e política por qual passa o país. O encontro será fechad...