Esporte Conmebol confirma VAR em todos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Catar

A Conmebol anunciou que aprovou a implementação do árbitro de vídeo em todas as partidas classificatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, o que não aconteceu nos jogos das eliminatórias para o Mundial da Rússia, em 2018. A decisão foi tomada pelo conselho da entidade que, em breve comunicado, afirmou que o recurso tecnológico será aplicado para "detectar erros ...