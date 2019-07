Esporte Conmebol confirma suspensão automática de Messi por expulsão em SP e aplica multa Suspensão é pelo cartão vermelho que o jogador recebeu no triunfo da Argentina sobre o Chile, por 2 a 1, na disputa do terceiro lugar da Copa América; multa, no valor de quase R$6 mil, é por causa das declarações do jogador

O tribunal disciplinar da Conmebol confirmou, nesta terça-feira, a suspensão automática do craque argentino Lionel Messi pelo cartão vermelho recebido no triunfo de sua seleção sobre o Chile, por 2 a 1, na disputa do terceiro lugar da Copa América. Messi não recebeu jogos adicionais de suspensão, mas a Associação de Futebol Argentino (AFA) também não teve êxito ...