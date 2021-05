Esporte Conmebol confirma próximos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias Seleção brasileira vai enfrentar o Equador no Beira-Rio, no dia 4 de junho. Na terça-feira seguinte, dia 8, encara o Paraguai

A Conmebol divulgou nesta quinta (6) a tabela de jogos da sétima e da oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. As partidas marcam a retomada do torneio após adiamentos provocados pela Covid-19. A seleção brasileira vai enfrentar o Equador no Beira-Rio, no dia 4 de junho (uma sexta-feira), às 21h30. Na terça-feira seguinte, dia 8, encara o Paragu...