Conmebol confirma Olímpico como local do jogo de volta entre Goiás x Sol de América/PAR

O Goiás enfrentará o Sol de América/PAR, no jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana 2020, no estádio Olímpico. A mudança de local foi oficializada pela Conmebol nesta segunda (10). Inicialmente, o jogo estava previsto para o Serra Dourada. A pedido do Goiás, o local foi modificado para a Serrinha. Porém, como a casa alviverde passa por reformas de ampliação, o palco do duelo foi mudado mais uma vez. A partida de volta será disputada no dia 25 de fevereiro, às ...