Esporte Conmebol confirma datas de jogos do Brasil nas eliminatórias para março No momento, a seleção brasileira está na primeira colocação, com 12 pontos e 100% de aproveitamento

A Conmebol usou sua conta oficial no Twitter para anunciar a volta das eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar em 2022. A partida entre Brasil e Colômbia será realizada no dia 26 de março, em Barranquilla. Já o duelo contra a Argentina será em 30 de março, no Recife. ¡Vuelven las #EliminatoriasSudamericanas! Las fechas y horarios de las jo...