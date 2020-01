Esporte Conmebol aperta cerco contra transmissões piratas e Brasil se torna um dos principais alvos País ficou em 4º lugar na América Latina entre os países que mais consomem streaming ilegal em pesquisa

A Conmebol pretende apertar o cerco contra as transmissões piratas online das competições que ela organiza. A entidade sul-americana acertou para este ano parceria com a Irdeto, empresa holandesa especializada em segurança digital, e tem o Brasil como um dos principais alvos de perseguição. Segundo números da Polícia Civil e do Ministério da Justiça e Segurança Pública d...