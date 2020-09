Esporte Conmebol anuncia horários dos jogos da seleção brasileira nas eliminatórias Estreia contra a Bolívia será no dia 9 de outubro, na Neo Química Arena, às 21h30. Quatro dias depois, visita o Peru, em Lima, às 23h30 (de Brasília)

A Conmebol confirmou nesta segunda (21) as datas e horários dos jogos nas duas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O Brasil vai estrear contra a Bolívia em 9 de outubro em São Paulo, na Neo Química Arena, do Corinthians, às 21h30. Quatro dias depois, enfrentará o Peru, em Lima, às 23h30 (de Brasília). Tite convocou 23 jogadores na últ...