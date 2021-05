Esporte Conmebol anuncia Copa América no Brasil Argentina abriu mão de sediar o torneio em razão do recrudescimento da pandemia de Covid-19 no país

Em reunião na manhã desta segunda-feira (31), a Conmebol avaliou propostas e definiu Brasil como nova sede do torneio. O anúncio foi feito após encontro do conselho da entidade, no Paraguai. Na noite do domingo (30), a Argentina abriu mão de sediar o torneio em razão do recrudescimento da pandemia de Covid-19 no país. A mudança na sede não foi o primeiro ob...