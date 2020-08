Esporte Conheça Thiago Larghi, novo técnico do Goiás: elogios de quem conhece O POPULAR procurou três profissionais, incluindo ex-técnico de seleção, que já trabalharam com Thiago Larghi para entender melhor o novo treinador esmeraldino. Gabaritado, dedicado, conhecedor e inovador foram palavras usadas para definir o profissional de 39 anos

O novo técnico do Goiás chegou e já iniciou a preparação do time para enfrentar o Vasco na quarta-feira (26), pela Copa do Brasil. Thiago Larghi, de 39 anos, terá no clube esmeraldino sua segunda experiência como treinador e pela primeira vez foi contratado para a função. Para profissionais que trabalharam com ele no passado, o treinador está preparado para o desafio....