Esporte Conheça o hotel em que Ronaldinho Gaúcho ficará em prisão domiciliar no Paraguai Local que passará a ser a 'nova casa' do ex-jogador fica no centro de Assunção e tem Suíte Presidencial com diária a partir de R$ 1.500

Após um mês detidos, Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto de Assis conseguiram deixar a cadeia em Assunção no Paraguai, mas permanecerão no país em regime de prisão domiciliar. Na tarde da última terça-feira, o juiz Gustavo Amarilla decidiu autorizar a mudança após o astro pagar fiança de US$ 1,6 milhão (aproximadamente R$ 8,3 milhões) e garantir que ficará no Hotel P...