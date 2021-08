Esporte Conheça Isaquias Queiroz, vencedor de 4 medalhas em 2 Olimpíadas Atleta conquistou medalha de ouro na canoagem de velocidade em Tóquio-2020

O canoísta Isaquias Queiroz, de 27 anos, conquistou, na noite desta sexta-feira (6), medalha de ouro na prova C1 1.000 metros da canoagem velocidade nos Jogos de Tóquio. Foi o quarto pódio do atleta baiano em duas Olimpíadas. Na Rio-2016, ele levou a prata nas provas individual (C1) e em dupla (C2, com Erlon Souza) dos 1.000 m, além do bronze nos 200 m. Com a conquita ...