Fernandinho foi um dos principais jogadores do futebol goiano, no qual se destacou na década de 1970 e fez história no Vila Nova em duas passagens (1972 a 1974 e de 1975 a 1980) marcadas por títulos e idolatria. Entre 1974 e 1975, conseguiu o que é definido como uma proeza e realização de sonho de um jogador, à época: atuou no Santos ao lado de Pelé, na última temporada do Rei do Futebol no time santista. Pelé se despediu do Peixe na vitória sobre a Ponte Preta, no dia 12 de outubro de 1974.

Fernandinho era um ponteiro baixo, rápido e habilidoso na descrição de quem o viu atuar. Aparece entre os melhores jogadores dos 76 anos de história do Vila Nova. Uma outra marca registrada dele foi ter sido convocado pelo técnico Paulo Gonçalves, da seleção goiana, para o jogo amistoso de inauguração do Estádio Serra Dourada, no dia 9 de março de 1975. A seleção goiana venceu Portugal por 2 a 1. Fernandinho começou o lance do gol de empate, marcado por Lincoln, ainda no primeiro tempo.

Baiano, Fernandinho se mudou para Anápolis com os pais ainda na década de 1960. Ele atuou no futebol anapolino e veio para a capital, onde jogou pelo Campinas antes da fusão com o Vila Nova. Começou, no time vilanovense, uma das histórias mais vencedoras e reverenciadas. Foi campeão goiano em 1973 - expulso na final com o Goiás, decidida nos pênaltis, no Estádio Olímpico -, após vitória (2 a 1) e derrota (2 a 0), até que o título fosse decidido nas cobranças de penalidades. A decisão foi disputada no dia 23 de agosto de 1973.

Nesse período, ainda ganhou alguns torneios menores, o que era comum à época entre os clubes. Foi cedido ao Santos, já nos últimos meses de Pelé no clube - o time santista também tinha Clodoaldo e Edu, campeões com o Rei da Copa do Mundo de 1970. A passagem pela Vila Belmiro sempre foi ressaltada por Fernandinho, citado como o único jogador do futebol goiano a atuar ao lado de Pelé.

No retorno ao Vila Nova, abriu a sequência vitoriosa do clube no futebol goiano. Fernandinho foi titular no título de 1977, que abre a sequência do tetracampeonato do Tigrão. Atuou em 1978 e 1979, temporada nas quais chegou ao tricampeonato. Decidiu encerrar a carreira em 1980, antes de o time vilanovense dar outra volta olímpica no Estádio Serra Dourada e conquistar o tetra.

No futebol goiano, Fernandinho foi apelidado de Pequeno Polegar. Era irmão mais velho de dois jogadores que fizeram história no Goiás, grande rival vilanovense: Zé Teodoro, que também conseguiu projeção atuando pelo São Paulo e pela seleção brasileira, e Gilson Bonfim, destaque da base esmeraldina e apontado como grande talento (também já morreu).

Em 2013, quando o Vila Nova completou 70 anos, Fernandinho mostrou por que nunca foi esquecido pela torcida do Vila Nova. O POPULAR abriu votação no site do jornal para eleger a seleção da história do Vila Nova. No voto dos torcedores, Fernandinho foi um dos escolhidos. A seleção, divulgada no dia 29 de julho de 2013, apareceu com: Serginho; David, Zé Luiz, Timoura, Cândido; Luiz Dário, Roberto Oliveira, Danival, Mosca; Fernandinho e Guilherme. O melhor treinador foi Roberval Davino.