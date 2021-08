Esporte Congresso técnico define regras do Campeonato Goiano de Futsal Competição voltará a ser disputada em 2021 e terá edições em 15 categorias

A Federação Goiana de Futsal (FGFS) marcou para este sábado (14) o congresso técnico que definirá as regras do retorno do Campeonato Goiano de futsal. O evento será feito de forma presencial e 40 pessoas são aguardadas no Ginásio de Campinas, a partir das 8h30. Segundo o presidente da FGFS, Murilo Macedo, o uso de máscaras é obrigatório. “O congresso vai ser reali...