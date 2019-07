Esporte Congresso estuda projeto de lei para transformar clubes em empresas

Menos de quatro anos após a criação do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut), um dos tantos programas criados para tentar resolver os enormes rombos financeiros dos clubes - em especial por causa de dívidas com a União -, vem aí mais um projeto para resgatar as agremiações do atoleiro. A ideia nem é tão nova assi...