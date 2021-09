Esporte Congresso derruba vetos de Bolsonaro que enfraqueciam lei do clube-empresa Projeto de lei que autoriza clubes de futebol a se transformarem em empresas foi derrubado nesta segunda-feira, 27

O Congresso derrubou nesta segunda-feira (27) parte dos vetos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao projeto de lei que autoriza clubes de futebol a se transformarem em empresas. Os parlamentares restabeleceram a possibilidade de as agremiações aderirem ao Regime de Tributação Específica do Futebol (TEF). Assim, aqueles que optarem por se transformarem em soc...