Esporte Confrontos tradicionais marcam rodada da Série A Sábado será agitado com duelo alvinegro, entre Corinthians e Botafogo, além de Grêmio e Palmeiras

Corinthians e Botafogo se enfrentam neste sábado (17), às 17 horas, na arena em Itaquera, em duelo que vale um lugar G6 do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista ocupa o 6º lugar na tabela, com 24 pontos, uma posição e dois pontos à frente dos cariocas. O time comandado por Fábio Carille está invicto desde o término da pausa da Copa América, com cinco vitórias e...