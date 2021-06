Esporte Confronto goiano vale vaga na faixa de classificação da Série D Apareicdens e Goianésia se enfrentam no Valdeir José de Oliveira, pela 3ª rodada da fase de grupos da competição nacional

O Goianésia recebe a Aparecidense neste sábado, às 16 horas, no Estádio Valdeir José de Oliveira para um duelo direto por uma vaga dentro da faixa de classificação à próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro.Após tropeçar em casa com empate diante do União de Rondonópolis-MT, o Azulão do Vale quer se reabilitar na competição nacional, mas para isso encara um ...