Esporte Confronto entre torcedores de Palmeiras e Corinthians deixa um morto em São Paulo Há informações de que pelo menos mais uma pessoa está hospitalizada

Torcedores do Palmeiras e do Corinthians entraram em confronto no início da tarde deste sábado (30), na avenida Padre Arlindo Vieira, no Jardim Botucatu, região do Sacomã, zona sul de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, duas pessoas foram baleadas, um torcedor corintiano morreu e outro está hospitalizado. Vídeos aos quais a reportagem teve acesso mostram ao men...