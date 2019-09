Esporte Confronto entre Goiás e Cruzeiro terá torcida única; veja detalhes! Atendendo recomendação do MP, apenas esmeraldinos poderão acompanhar partida na segunda-feira, 20h, no Serra Dourada

O Goiás inicia, nesta sexta-feira (27), a venda de ingressos para a partida contra o Cruzeiro. O confronto válido pela 22ª rodada da Série A será disputado às 20h de segunda-feira, no Serra Dourada, e terá apenas a presença de esmeraldinos. O Ministério Público fez recomendação para torcida única no dia 9 de setembro. Coordenador do Grupo de Atuação Especial em Gra...