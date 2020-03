Esporte Confirmado o adiamento dos jogos de Real Madrid e Juventus por conta do coronavírus As partidas válidas pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões estavam programadas para acontecer na próxima terça-feira

A Uefa anunciou nesta quinta-feira que os jogos entre Manchester City e Real Madrid, na Inglaterra, e Juventus e Lyon, na Itália, estão adiados por causa do avanço do coronavírus. As partidas válidas pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões estavam programadas para acontecer na próxima terça-feira. A decisão foi tomada pela entidade depois da quarentena impost...