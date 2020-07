Esporte Confirmado no Brasileiro sub-20, Goiás se preocupa com jovens Equipe esmeraldina é a única do futebol goiano com calendário nacional nas categorias de base. Além do sub-20, clube possui participação no Brasileiro sub-17

O Goiás aguarda a oficialização, por parte da CBF, das datas para o início da disputa do Campeonato Brasileiro sub-20 para retomar as atividades da categoria no clube. O presidente da entidade, Rogério Caboclo, disse em entrevista que o início da competição será no dia 23 de setembro. Após a confirmação, o Goiás vai decidir sobre os protocolos a serem seguidos. ...