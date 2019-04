Esporte Confirmado como capitão na final, Cassio defende o Corinthians das críticas Goleiro foi o capitão do time alvinegro nos títulos estaduais de 2017 e 2018, além do Brasileirão de 2017. Ele busca o nono título pelo Corinthians

O goleiro Cássio revelou em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (19), no CT Joaquim Grava, que será capitão do Corinthians na final do Campeonato Paulista contra o São Paulo, domingo, na Arena Corinthians. "Fábio (Carille) me disse na quinta-feira que serei o capitão", revelou Cássio. "Mas o foco total é fazer um grande jogo. Tentaremos nos impor em ca...