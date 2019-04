Esporte Confira valor dos ingressos para o jogo entre Goiás e São Paulo Após reforma, Estádio Serra Dourada recebe confronto válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, que marca o primeiro jogo do alviverde em casa

O Goiás divulgou o valor dos ingressos para sua primeira partida em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Após vitória em cima do Fluminense na estreia, jogando fora de casa, o alviverde recebe o São Paulo, na quarta-feira, no Estádio Serra Dourada, às 21h30. O valor será de 80 reais as arquibancadas e 40 reais as cadeiras. Quem apresentar duas TimeManias nas ca...