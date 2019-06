Esporte Confira quando será o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina Mesmo sem a presença de Marta, que se recupera de lesão, o time nacional derrotou a Jamaica por 3 a 0, com show de Cristiane

A seleção brasileira feminina estreou com o pé direito na Copa do Mundo Feminina. Mesmo sem a presença de Marta, que se recupera de lesão, o time nacional derrotou a Jamaica por 3 a 0, com show de Cristiane. Veja mais detalhes do Mundial. A seleção volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar a Austrália, às 13h (horário de Bra...