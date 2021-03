Esporte Confira os maiores vencedores da Copa do Brasil Palmeiras conquistou seu quarto título do torneio neste domingo (7)

O maior vencedor da Copa do Brasil é o Cruzeiro, com seis conquistas. O Grêmio, vice-campeão da edição 2020, é pentacampeão do torneio; enquanto o Palmeiras chegou ao tetracampeonato ao vencer os gaúchos na noite deste domingo (7), por 2 a 0, no Allianz Parque. Campeão em 1998, 2012, 2015 e 2020, o Palmeiras soma ainda um vice-campeonato. A única decisão perdida pelo P...