Esporte Confira o resultado da 1ª edição da Corrida Trânsito Legal O intuito do evento era conscientizar pedestres e motoristas da capital a terem atitudes positivas para a construção de um trânsito mais humano

A 1ª edição da Corrida Trânsito Legal, da TV Anhanguera com apoio do Detran-GO, foi realizada na manhã deste domingo (8), com largada da sede do Detran-GO, em Goiânia. Participaram mil atletas (número limite), que fizeram um percurso de 6 km. Na categoria feminino o pódio ficou nessa ordem: Vani Rodrigues dos Santos, Patrícia Fonseca de Olivei...