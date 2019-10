Esporte Confira o que rolou no Resenha na Redação desta segunda-feira (21) Jornalistas da editoria de Esporte do POPULAR comentam os principais temas do futebol goiano na semana

O Resenha na Redação aborda a semana difícil que os clubes goianos tiveram nas séries A e B. O Goiás empatou com Corinthians e Chapecoense, ambos por 2 a 2, e com muitas reclamações contra a arbitragem. O Atlético não passou de empates sem gols com Ponte Preta e Botafogo (SP). O Dragão viu sua gordura acumulada acabar. O Vila Nova se complicou de vez na Série B a...