Confira a lista de campeões da Libertadores por clube e país

A Copa Libertadores chega a sua edição de número 60 neste ano. A competição mantém os moldes de edições anteriores e historicamente, os argentinos continuam com folga na lista de maiores vencedores do torneio, seguidos por brasileiros e uruguaios. O Independiente é o grande vencedor da competição, com sete conquistas e o Flamengo é o...