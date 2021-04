Esporte Confira a arbitragem para jogos das quartas de final do Campeonato Goiano Elmo Resende (GO) apita clássico entre Atlético-GO e Goiás

A Federação Goiana de Futebol divulgou a escala de arbitragem para os jogos do fim de semana válidos pelas quartas de final do Campeonato Goiano. Dois jogos serão disputados no sábado (1º de maio), enquanto o clássico entre Atlético-GO e Goiás, no Estádio Antônio Accioly, será realizado no domingo (2). Para apitar o duelo entre rubro-negros e esmeraldinos o esca...