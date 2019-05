Esporte 'Confio na Justiça do meu País', diz Roni em comunicado após prisão em operação; leia a íntegra Ex-jogador, detido no Estádio Mané Garrincha, no último sábado (25), foi solto no dia seguinte

Após ser preso na operação Episkiros, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), no último sábado (25), dentro do Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e solto no dia seguinte, o ex-jogador Roni divulgou, no fim da tarde desta segunda-feira (27), uma nota oficial no stories do Instagram da Roni7, empresa de consultoria esportiva fundada por ele em 2012, onde fala sobre o ocorrido. Afirmando estar em "total tranquilidade", Roni agradeceu mensagens de apoio recebidas após sua prisão...