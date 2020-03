Finazzi chegou ao Goiânia, durante o Estadual, em fase na qual o clube tinha só 1 ponto e caminhava rumo ao rebaixamento. O ex-jogador assumiu o Galo na condição de técnico iniciante. Aos poucos, o ídolo alvinegro ajustou o time, deu moral ao elenco e estreou com vitória, de virada, no clássico com o Vila Nova - 2 a 1.

Antes da paralisação do Estadual, por causa da pandemia do coronavírus, o alvinegro havia deixado a faixa do rebaixamento, com 10 pontos, três vitórias e 50% de aproveitamento. Confinado em casa, na capital goiana, o técnico se dedica à análise dos adversários que o Galo terá na Série D do Campeonato Brasileiro e dos que poderá enfrentar caso avance de fase, como os times paulistas e do Sul.

"Estou pensando na Série D, buscando material sobre os times. Também estava analisando jogadores, alguns nomes que o Goiânia poderia buscar à Série D. Mas, mudou tudo e só nos resta esperar pelas definições. Enquanto isso, também vou estudando (videos) e curtindo com os meus filhos (Alexia e Alexandre). Nosso projeto, no Goiânia, era formar um bom elenco e fazer boa preparação para a Série D", ponderou o técnico que, à frente do Galo, obteve três vitórias, todas por 2 a 1, sobre Vila Nova, Goianésia e Iporá, e três derrotas, para Anapolina, Atlético e Aparecidense.

Os vídeos que ele tem analisado, além de serem de jogos dos futuros adversários, são de entrevistas de técnicos renomados, táticas, dados e informações sobre futebol. Geralmente, são enviados pelo também ex-jogador Juca, campeão da Série B (2002) pelo Criciúma-SC e sobrinho do técnico Paulo César Carpegiani. Juca é treinador do time sub-15 do Corinthians e fez cursos na CBF, para técnico, junto com Finazzi e o ex-lateral Vitor, auxiliar técnico do Goiânia. A outra parte do período sabático de Finazzi é de fazer análises dos clubes da Série D, mas sem saber, a partir de agora, como ficará o calendário nacional.

O técnico do Goiânia também estava observando alguns jogadores, no mercado, para serem indicados ao Galo. Um deles, segundo ele, teve lesão antes da disseminação do coronavírus, está em recuperação e na mesma situação da maioria da sociedade brasileira e mundial - confinado. "É um jogador interessante, pois está num clube que não teria calendário de competições nacionais. Precisa jogar. Estávamos observando, avaliando, mas agora temos de esperar", afirmou Finazzi, sem citar o nome do jogador em questão.

Ele também elogiou o comportamento do elenco do Goiânia, que entendeu o momento difícil e tem se dedicado à recuperação do time no Goianão, "Tinha a convicção de que o início da nova carreira teria de ser no Goiânia, por tudo o que significa. Tem sido bom, estou aprendendo muito e já começo a entender algumas situações", disse Finazzi.

Esse trabalho consome cinco horas diárias de Finazzi, que optou por não viajar para São João da Boa Vista-SP, onde os pais moram, para evitar contatos. A coleta das informações sobre adversários goianos na Série D - Crac e Goianésia - e dos outros da 1ª fase prosseguem. "Quando eu era jogador, focava muito naquilo que estava disputando. Se era Série A, se informava sobre Série A. Se fosse a B, a mesma coisa. Por isso, estou interessado na Série D", citou o técnico, que também procura fazer um balanço da rápida trajetória no comando do Galo e na estreia como técnico.

"Estou satisfeito. Os meninos (atletas) também pegaram rápido a minha proposta de jogo e trabalho. Os números são bons, pois, se eu tivesse chegado aqui, no começo, o Goiânia poderia estar mais acima. Com aproveitamento de 50%, poderíamos estar mais acima, com 15 pontos e na faixa de classificação à próxima fase", comparou o técnico do Galo.

Ele também sugere até fórmulas mais rápidas, práticas e com bom grau de disputa às Séries A e B, com 20 clubes cada uma. Para Finazzi, o ideal é dividir os 20 times em quatro grupos de cinco equipes, com jogos dentro da própria chave, em ida e volta. Na 1ª fase, cada agremiação disputa oito jogos, classificando-se os dois melhores às quartas de final. Depois, as competições prosseguem com jogos eliminatórias - quartas, semifinal e final -, chegando-se ao número de 14 partidas aos finalistas, enquanto os outros três não classificados, na 1ª fase, teriam sequência de jogos para definição dos rebaixados e pontuação no ranking nacional da CBF. "É prático, pois não podemos pensar que teremos muitas datas. Não sabemos nem quando o futebol voltará. Então, tem de buscar o mais rápido possível, para se ajustar ao calendário."