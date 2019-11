Esporte Confiantes, torcedores do Atlético-GO acreditam no acesso à Série A Torcida projeta vitória e espera acesso na última rodada. Alguns estão desconfiados e justificam com o fato de o Dragão não depender só dele para subir

A esperança da torcida do Atlético pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro é grande, assim como a desconfiança de parte dos rubro-negros. O Dragão decide, neste sábado (30), qual será o rumo da próxima temporada, no duelo contra o Sport, no Accioly, às 16h30. Se vencer e contar com tropeço do América-MG ou derrota do Coritiba, o clube goiano confirmará vaga no Brasile...