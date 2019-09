Esporte Confiante em efeito suspensivo, Goiás espera contar com Daniel Guedes contra o Cruzeiro Clube esmeraldino entrou com pedido nesta quarta (26) e espera decisão até sexta para que atleta possa ser usado por Ney Franco

O Goiás recebeu, na terça-feira (25), o comunicado da suspensão preventiva do lateral direito Daniel Guedes, por doping. Apesar disso, o clube esmeraldino se mostra confiante em uma rápida solução no caso. Diretor jurídico do clube, Dyogo Crosara revelou que o clube entrou com pedido de efeito suspensivo nesta quarta-feira (26) junto ao Tribunal de Justiça Despor...