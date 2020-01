Esporte Confiante em desfecho positivo até o fim de semana, Goiás se reúne com Sandro Com passagem pela seleção brasileira, volante de 30 anos vai se reunir com direção esmeraldina entre quinta (16) e sexta (17) para concluir negociação

O Goiás espera concluir, até o final de semana, a contratação do volante Sandro. O jogador é esperado em Goiânia nesta quinta (16) ou, no mais tardar, na sexta (17) para concluir a negociação com o time esmeraldino, de acordo com Túlio Lustosa, gestor de futebol alviverde. O clube oferece um ano de contrato para o jogador. Aos 30 anos, Sandro rescindiu contra...