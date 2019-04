Esporte Confiante em avanço do Flamengo, Diego diz: 'Temos de assumir a responsabilidade' Com o resultado negativo fora de casa, o Flamengo estacionou nos nove pontos na liderança do Grupo B e corre o risco de ser eliminado na última rodada desta chave, no próximo dia 8 de maio, quando enfrenta o Peñarol, em Montevidéu

Depois de o Flamengo ter sido derrotado por 2 a 1 pela LDU, na noite de quarta-feira (24), em Quito, no Equador, e se complicado no Grupo D da Copa Libertadores, o meia Diego afirmou nesta quinta (25) pela manhã, no desembarque do time no Rio, que está confiante na classificação da equipe às oitavas de final da competição continental. E ele crê no sucesso rubro-negro i...