Esporte Confiante, diretor do Vila Nova chama torcida para jogo de sobrevivência Hugo Jorge Bravo pede que torcedor compareça ao Serra Dourada, nesta quarta (20), para apoiar o time na partida contra o Oeste

Hugo Jorge Bravo está confiante na permanência do time na Série B. Para isso, o diretor de futebol do Vila Nova conta com o apoio da torcida colorada e com a entrega dos atletas em campo. "Sabemos a importância da torcida do Vila. Quantos forem, que se entreguem de alma na arquibancada. Gritem com coração para empurrar o time dentro de campo para a vitória”, disse ...