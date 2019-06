Esporte Confiança renovada para teste de fogo da seleção brasileira Após vitória na estreia, seleção brasileira joga contra Austrália e deve contar com reforço de peso com recuperação de estrela Marta

A seleção brasileira chegou para a disputa do Mundial Feminino da França com uma série de nove derrotas consecutivas. A vitória, por 3 a 0, sobre a Jamaica na estreia serviu para diminuir a pressão sobre as jogadoras comandadas pelo técnico Vadão, mas o grande teste está marcado para esta quinta-feira (13), às 13 horas (de Brasília), diante da Austrália, pela segunda ro...