Esporte Confederação Sul-Americana divulga tabela de jogos do sub-14 de basquete Sul-Americano da categoria será disputado entre os dias 2 e 6 de julho, em Goiânia. Seleção brasileira iniciou, nesta quarta-feira, os treinamentos para o torneio

A Confederação Sul-Americana de Basquetebol (CSB) divulgou a tabela de jogos e formação dos grupos do Sul-Americano sub-14, que será disputado em Goiânia, no Colégio Santo Agostinho, entre os dias 2 e 7 de julho. O Grupo A será formado por Argentina, Uruguai, Colômbia e Equador. A seleção brasileira, que contará com a presença dos goianos Julius Oberdan (técn...